Süper Lig'den Fenerbahçe'ye mi gelecek? İşte Tedesco'nun yeni dinamosu
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde önemli gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'nın Süper Lig'den o futbolcuyla yakından ilgilendiği iddia edildi. İşte sarı-lacivertli taraftarların ilgisini çeken o habere dair tüm ayrıntılar...
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Kanarya'dan tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Sarı-lacivertlilerde bu maçın hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken transferde flaş bir gelişme yaşandı.
8 numara bölgesine nokta atışı bir takviye düşünen Kanarya, Trendyol Süper Lig'den sürpriz bir ismi yakın takibe aldı. Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe, Türkiye kariyerine Adana Demirspor'da başlayan ve bu sezon başında CorendonAlanyaspor'a imza atan AntonioSimoaMuanza ya da bilinen adıyla Maestro için resmi temaslara başlayacak.
Teknik direktör DomenicoTedesco'nun 22 yaşındaki Angolalı orta sahayı çok beğendiği, dinamizmi ve oyun aklıyla takıma büyük katkı sağlayacağı yönünde rapor verdiği öğrenildi.