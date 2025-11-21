Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan Robinho Jr. hamlesi! Transferde rakip Chelsea

Ocak ayında yapmayı planladığı takviyeler için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray, gündemine bir dönem Süper Lig'de forma giyen Robinho'nun oğlu Robinho Jr.'ı aldı. Sarı-kırmızılıların transferde Avrupa'nın köklü kulüpleri rekabet ettiği ve 17 yaşındaki forvetin temsilcileri ile iletişim halinde olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... Galatasaray Haberleri





Ara transfer döneminde hücum hattına takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın Santos'un 17 yaşındaki yıldız forveti Robinho Jr. için harekete geçtiği öğrenildi. Transferi bitirmek için titiz bir operasyon yürüttüğü ortaya çıkan sarı-kırmızılılar aynı zamanda başta Chelsea olmak üzere Inter, Espanyol gibi Avrupa'nın köklü kulüpleri ile rekabet halinde.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY FORMÜLÜ Brezilyalı basınından Somos Fanaticos'un haberine göre Galatasaray, oyuncunun temsilcileriyle iletişim halinde. Öte yandan Santos, potansiyeli ile dikkat çeken Robinho Jr.'ı en azından sezon sonuna kadar takımda tutmayı planlıyor. Haberde ayrıca Brezilya ekibinin paraya ihtiyacı olduğu ve gelecek teklifleri değerlendirmekten kaçınmayacağı aktarılıyor. Santos, olası bir transferde sonraki satıştan yüksek bir pay talep etmeyi hedefliyor.