TFF 1. Lig’in 14. haftasında Manisa FK ile Adana Demirspor arasında büyük önem taşıyan bir mücadele oynanacak. Küme düşme hattındaki iki takım da puan almak için sahaya çıkarken, Manisa FK cephesinde yeni teknik direktör Mustafa Dalcı ilk sınavını verecek. Futbolseverler tarafından merak edilen “Manisa FK - Adana Demirspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?” sorusunun yanıtı da belli oldu.

Manisa FK - Adana Demirspor maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. TFF 1. Lig 14. hafta maçları kapsamında oynanacak karşılaşma için geri sayım başladı. "Manisa FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenir?" sorusu merak konusu. Karşılaşma 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak olup müsabaka TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesinde her iki takım da galibiyet hedefliyor. Canlı yayın linki, maç detayları ve son dakika gelişmeleri haberimizde yer alıyor. Peki, Manisa FK - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MANİSA FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Manisa FK - Adana Demirspor maçı 21 Kasım 2025 Cuma (bugün) oynanacak.

MANİSA FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA FK - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Manisa FK - Adana Demirspor maçı canlı olarak TRT Spor'dan izlenebilecek. Manisa FK-Adana Demirspor maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.

TRT SPOR NASIL İZLENİR?

TRT Spor; televizyon, tablet, bilgisayar ve telefon gibi birçok cihaz üzerinden izlenebilir. Yayın hayatına dijital platformlardan da devam eden TRT Spor şifresiz bir şekilde sporseverlerle buluşmayı sürdürüyor.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2025

TRT Spor HD, 8 Aralık 2014'te yayına başlamıştır. TRT Spor ve TRT 3 kanalları ile eşzamanlı HD görüntü kalitesi ile yayın yapmaktadır.

TRT Spor HD, Türksat 3A 11054 V 30000 3/4 frekansından, Eutelsat 7A 10762 V 30000 5/6 frekansından, D-Smart 86. kanaldan, Digiturk 86. kanaldan, KabloTV 222. kanaldan ve tivibu 93. kanaldan, Turkcell TV+ 70. kanaldan da izlenebilmektedir. Logodan HD ibaresi çıkarılmıştır.

