Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına yaptığı antrenman ile devam etti. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.