Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik görüşme!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Bu karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılarda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Barış Alper Yılmaz ile Victor Osimhen arasında kritik bir görüşmenin gerçekleştiği öğrenildi.
Bu sezona etkileyici bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, ilk iki hafta Gaziantep (2) ve Karagümrük (1) ağlarını havalandırmış ancak sonrasında suskun kalmıştı. Sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilen Victor Osimhen sıradaki Gençlerbirliği ve U.S Gilloise maçlarını kaçıracak. Sabah'ın haberine göre son dönemde Galatasaray taraftarı ile arası açılan milli futbolcuyu Osimhen motive etmeye başladı.
Osimhen'in Barış Alper Yılmaz ile yaptığı görüşmede futbolcuya, "İspanya'ya karşı harika oynadın. Devamını G.Saray'da getireceksin. Yanındayım ve sana güveniyorum'' ifadelerini kullandı. 3 aydır fileleri sarsamayan Barış, ileri uçta başlayacağı Gençlerbirliği maçında gol orucunu bozmaya konsantre oldu.