Beşiktaş'ta ara transfer dönemi hazırlıkları sürerken teknik direktör Sergen Yalçın'ın 3 futbolcu ile yollarını ayırmayı planladığı ve Rafa Silva'nın da bu isimler arasına yazılma ihtimalinin yüksek olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Bu sezon da Ocak ayından önce şampiyonluk yarışından kopma noktasına gelen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Bu doğrultuda teknik direktör Sergen Yalçın, 4 bölgeye (stoper, sol bek, orta saha ve kanat) takviye yapmayı hedefliyor. Yönetimin bu doğrultuda temasları devam ederken yabancı kontenjanında yer açmak üzere 4 futbolcu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın vedalaşma kararı aldığı o isimler...

SVENSSON İÇİN VEDA VAKTİ

Sabah'a göre Beşiktaş'ın vedalaşma kararı aldığı ilk isim Jonas Svensson. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan futbolcuyla ocak ayında vedalaşma planları yapılıyor.

JURASEK BEKLENENİ VERMEDİ

Sergen Yalçın'ın biletini kestiği bir diğer isim ise David Jurasek. Çekyalı futbolcunun kiralık sözleşmesinin sonlandırılması planlanıyor.

UDUOKHAI KİRALANACAK

Son haftalarda formasını kaybeden Felix Uduokhai'a da ayrılık yolu göründü. Birçok kulübün takibindeki Uduokhai için gelecek teklifler değerlendirilecek. Yönetim, Alman stoper için satın alma opsiyonlu kiralama tekliflerine de açık durumda.

RAFA SILVA DA GİDİCİ

Bu 3 futbolcunun yanı sıra kriz yaşanan Rafa Silva'nın takımdan ayrılma ihtimalinin de oldukça yüksek olduğu belirtildi.