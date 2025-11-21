Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz şoku! Sakatlık...

Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz şoku! Sakatlık... Galatasaray'da Gençlerbirliği maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Yunus Akgün ve Victor Osimhen'in ardından Barış Alper Yılmaz'ın da sakatlık yaşadığı öğrenildi. İşte detaylar...





Yunus Akgün, Victor Osimhen, Kaan Ayhan ve Berkan Kutlu'nun yaşadığı sakatlıkların ardından Galatasaray'a bir kötü haber de Barış Alper Yılmaz'dan geldi.

ELİNDE ÇATLAKLAR VAR Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre A Milli Takım'ın İspanya ile 2-2 berabere kaldığı maçta başarılı performansıyla dikkat çeken Barış Alper, sakatlık yaşayan oyuncular kervanına katıldı. Çekilen MR'da, 25 yaşındaki oyuncunun sol elinde çatlaklar tespit edildi.

