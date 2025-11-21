BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ: 21 Kasım Bursa'da sular ne zaman gelecek?

21 Kasım 2025 tarihinde Bursa’nın bazı bölgelerinde su kesintisi uygulanıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, kesintilerin planlı bakım çalışmaları veya altyapı arızaları nedeniyle gerçekleştiği belirtildi. Vatandaşlar, “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kesintiden etkilenen mahalleler ve suyun tekrar verileceği saatler, BUSKİ’nin resmi duyurularında detaylı şekilde paylaşıldı.

A Spor

Giriş Tarihi: 21.11.2025 09:04

Paylaş





ABONE OL

21 Kasım 2025 Bursa'da BUSKİ su kesintisi uygulamaları bazı mahalleleri etkiledi. Kesinti sebebiyle Bursa sakinleri, "sular ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. BUSKİ tarafından yapılan açıklamada, suyun ne zaman tekrar verileceği ve hangi bölgelerin etkilendiği bilgisi paylaşıldı. Güncel duyurulara göre planlı veya acil bakım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. Peki, Bursa'da sular ne zaman gelecek? 21 Kasım Cuma günü Bursa'da su kesintisi ne kadar sürecek?

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Planlı su kesintileri, altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle önceden duyurulurken, acil bakım veya arıza kaynaklı kesintiler anlık olarak uygulanabiliyor. BUSKİ'nin resmi açıklamalarına göre, etkilenen mahalleler ve suyun tekrar verileceği saatler düzenli olarak güncelleniyor. Vatandaşlar, BUSKİ web sitesi veya sosyal medya hesapları üzerinden bu bilgilere ulaşabilir.

👉 Bursa su kesintisi sorgula 👈

BURSA SU KESİNTİSİ 21 KASIM CUMA

GEMLİK

KURŞUNLU

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/11/2025 13:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/11/2025 17:00

Kesim Tarihi: 20/11/2025 13:00

Açıklama: İÇME SUYU ARIZA BAKIM ONARIM ÇALIŞMASI

İNEGÖL

ERTUĞRULGAZİ

Planlanan Başlangıç Tarihi: 17/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 27/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 17/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içmesuyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; İnegöl İlçesi Cumhuriyet Mahallesi, Ertuğrulgazi Mahallesi, Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi Bölgesi ve civarında 17.11.2025 - 27.11.2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

KELES

KEMALİYE

Planlanan Başlangıç Tarihi: 20/11/2025 09:30

Planlanan Bitiş Tarihi: 20/11/2025 15:00

Kesim Tarihi:

Açıklama: KELES KEMALİYE MAHALLESİ KİREÇ ÖNLEYİCİ MONTAJI YAPILACAĞINDAN 09:30 İLE 15:00 ARASI KESİNTİ UYGULANACAKTIR.MAHALLEDE ANONS YAPILMIŞTIR.

MUSTAFAKEMALPAŞA

HAMZABEY

Planlanan Başlangıç Tarihi: 11/11/2025 09:00

Planlanan Bitiş Tarihi: 24/11/2025 18:00

Kesim Tarihi: 11/11/2025 09:00

Açıklama: BUSKI Genel Müdürlügümüz Kanalizasyon Dairesi Baskanligi tarafindan yapilacak calismalar kapsaminda mevcut icmesuyu hatlarinda meydana gelebilecek arizalarin yasanmasi durumunda; Mustafakemalpasa Ilcesi, Hamzabey, Atariye, Viraca, Sevketiye, Serefiye ve Yüzbasi Sabribey Mahalleleri civari muhtelif cadde ve sokaklarda 11.11.2025 - 24.11.2025 tarihleri arasinda 09.00-18.00 saatleri arasinda zaman zaman su kesintisi yapilacaktir. Tedbirli olunmasi rica olunur.