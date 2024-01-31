Survivor dans yarışmasını kim kazandı? - SURVIVOR DANS YARIŞMASI 31 Ocak Çarşamba 2024

Survivor All Star 2024 31 Ocak Çarşamba günü dans yarışmasıyla ekranlara gelecek. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 31 Ocak Survivor Dans yarışmasını kim, hangi takım kazandı? İşte 31 Ocak Çarşamba Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2024- 12:11 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024- 12:11