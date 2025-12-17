Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın durumu hakkında açıklamalar yaptı.

Oyuncunun geleceğiyle ilgili konuşan Adalı, sürecin teknik ekibin takibinde olduğunu vurguladı. Rafa Silva'nın durumunun şu an için belirsiz olduğunu ifade eden Serdal Adalı, "Teknik ekip oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Oynamak isterse oynar" dedi.

Bonservis beklentisine de değinen Adalı, Beşiktaş'ın 15 milyon euro talep ettiğini belirterek, "Oyuncuya bir imza parası verildi. Bu bedelin karşılanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.