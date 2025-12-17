Icardi'nin menajeri, oyuncuya ilk teklifin Fenerbahçe'den yapıldığı iddiasına yanıt verdi. İşte o sözler: "İlk temas, Erden Timur ve George Gardi tarafından kuruldu. Mauro o dönemde PSG'deki yerini kazanmak istiyordu. Bu süreçte Galatasaray, kendisi için son derece cazip bir sportif proje sundu." dedi.

Sonrasında Fenerbahçe'den de teklif geldiğini ve bu teklifi değerlendirdiklerini söyleyen menajer, "Bu sırada Fenerbahçe tarafından da bizimle iletişime geçildi. Ben de kulübün başkanı ve başkan yardımcısı ile şahsen görüştüm. Bu görüşmeler sonucunda Mauro, Galatasaray'ın projesini tercih etmiştir." sözlerini sarf etti.