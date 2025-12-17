Ara transfer dönemi için hazırlıklarına devam eden Galatasaray, kadroya yapacağı genç eklemeler ile sezonun ikinci yarısında zirve koltuğundaki yerini korumak istiyor. Bu doğrultuda sarı-kırmızılıların listesinde 3 genç isim dikkat çekiyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasının başlaması ile birlikte fikstürde yoğun bir sürece giren Galatasaray'da ara transfer dönemi öncesi dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. Sakatlıklar ve olası ayrılıklar düşünüldüğünde sarı-kırmızılılar, kadroya yapmayı planladığı takviyeler için ince eleyip sık dokuyor.
21 Aralık'ta başlayacak Afrika Kupası ile birlikte bir süre Victor Osimhen, Mario Lemina ve Ismail Jakobs'tan mahrum kalacak olan Cimbom, Ocak ayında yapacağı hamleler ile kadro derinliği konusunda yaşadığı problemlerde kurtulmayı hedefliyor.
Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda Galatasaray, gelişime açık ve ilerleyen yıllarda satış potansiyeli taşıyan genç futbolculara yönelmeyi planlıyor.
beIN SPORTS'ta yer alan habere göre bu doğrultuda üç isim önplana çıkıyor. Bu isimlerden ilki, Nordsjaelland forması giyen 19 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Caleb Yirenkyi. Ganalı futbolcu, genç yaşına rağmen bu sezon ligde çıktığı 17 maçta1 gol ve 4 asist katkısı sunmayı başardı.
Sarı-kırmızılılar öte yandan güncel olarak Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor'da forma giyen Ümit Akdağ ile de ilgileniyor. Geçtiğimiz sezonu Ligue 1 ekibi Toulouse'da kiralık olarak geçiren 22 yaşındaki stoper, bu sezon çıktığı 16 maçta 1 gol/2 asist katkısı sundu.
Cimbom'un son olarak ilgilendiği bir diğer isim ise Manuel Ugarte. Güncel değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı yıldızın son dönemlerde Manchester United'dan ayrılacağı yönündeki iddialar güç kazanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takım arayışında.