Cimbom'un son olarak ilgilendiği bir diğer isim ise Manuel Ugarte. Güncel değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Uruguaylı yıldızın son dönemlerde Manchester United'dan ayrılacağı yönündeki iddialar güç kazanmıştı. 24 yaşındaki futbolcu, düzenli olarak forma giyebileceği bir takım arayışında.