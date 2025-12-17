Victor Osimhen, Guardian'ın En İyi Futbolcular listesinde C. Ronaldo'yu geride bıraktı!

The Guardian'ın 2025 yılının En İyi 100 Futbolcusu listesinde 100- 41 sıralaması açıklandı. Sıralamada Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Listede Milli Takım'ın 3 yıldız ismi de yer aldı. İşte o sıralama...