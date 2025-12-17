Victor Osimhen, Guardian'ın En İyi Futbolcular listesinde C. Ronaldo'yu geride bıraktı!
The Guardian'ın 2025 yılının En İyi 100 Futbolcusu listesinde 100- 41 sıralaması açıklandı. Sıralamada Galatasaray'ın yıldız ismi Victor Osimhen, Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo'yu geride bıraktı. Listede Milli Takım'ın 3 yıldız ismi de yer aldı. İşte o sıralama...
Yayın Tarihi: 17.12.2025 - 22:46Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 - 22:53
ABONE OL
Guardian'ın '2025 yılının en iyi 100 futbolcusu' listesinde 100-41 sıralaması açıklandı. Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Osimhen, Cristiano Ronaldo'yu geride bırakırken listeye A Mili Futbol Takımı'mızın 3 yıldız ismi de dahil edildi.
Victor Osimhen listede 46. sırada kendisine yer buldu. Cristiano Ronaldo ise 51. sırada yer aldı.
Ronaldo'nun yanı sıra, Osimhen'in geride bıraktığı yıldızlar arasında Liverpool'dan Alexander Isak ve Alisson, Bayern Münih'ten de Joshua Kimmich bulunuyor.
İşte Guardian'ın Victor Osimhen analizi:
Nijeryalı, iki yıl önce Napoli'yi Serie A şampiyonluğuna taşıdığında 9. sırada yer alıyordu. Geçen sene Türk ligine gitmesi bir bakıma sürpriz oldu ve daha da ilginci, 2025 yılı boyunca orada kalmasıydı. 26 yaşında formu üst düzey bir kulüpte oynayabileceğini gösteriyor, fakat Galatasaray'ın bu seviyede olduğu tartışmalı. Bu yazı kaleme alındığında, Osimhen 2025'te tüm kulvarlarda 36 gol kaydetti ve Şampiyonlar Ligi'nde fırtınalar estirdi. Dünya Kupası elemelerinde milli takımında 8 kez fileleri havalandırsa da Nijerya turnuvaya katılamadı ve yıldız golcüyle ilgili bu yılki tek negatif detay bu oldu.
Guardian, A Milli Takım'da forma giyen Inter'li yıldız Hakan Çalhanoğlu'nu ise 52. sıraya koydu.
Hakan Çalhanoğlu sıralamada Cristiano Ronaldo'nun hemen arkasında yer alıyor.
İşte Guardian'ın Hakan Çalhanoğlu analizi:
Bir anlığına Hakan Çalhanoğlu'nun bu yaz Inter'den ayrılma ihtimali doğmuştu ve Dünya Kulüpler Kupası'nda Fluminense'ye elenmeleri sonrası takım kaptanı Lautaro Martinez onun kulübe olan bağlılığını sorgulamıştı. Ancak aradaki buzlar eridi ve sezon başında Çalhanoğlu kırmızı siyahlıların orta sahasının tekrar lideri oldu. Golleri, gol katkısı ve duran toplardaki etkisiyle her zamanki kadar etkili. Kasım ayı sonlarında Serie A'nın en çok gol atan ismiydi ve kaptanlığını yaptığı milli takımında da 100. kez forma giydi. Bu listede art arda 3. yıl kendisine yer bulsa da 2015'ten bu yana listeye girmesi için oy verdiğimiz isimlerden biri.
Real Madrid'de top koşturan genç yıldızımız Arda Güler listede 71. sırada.
Arda, Kevin De Bruyne, Rodri ve Bernardo Silva gibi ünlü isimlerin önünde bulunuyor.
İşte Guardian'ın Arda Güler analizi:
Listedeki Türk yıldızlarda biri olan Arda Güler, son iki yıl içinde Real Madrid'de ilk 11'in devamlı isimlerinden biri haline geldi ve yazın gönderilen Carlo Ancelotti'nin ardından takımın başına getirilen Xabi Alonso yönetiminde daha çok ön plana çıktı. 20 yaşındaki oyuncunun yeteneği tartışmaya açık değil ve orta saha ile ceza sahası arasında oldukça rahat ve etkili. Alonso onu el üstünde tutmaya devam ediyor ve takımın eski solak yıldızları Guti ve Mesut Özil'le kıyaslıyor.Türkiye, mart ayında oynanacak 2026 Dünya Kupası Avrupa ayağı elemelerinde Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın katkılarına güveniyor ve 2002'den sonra finallere tekrar ulaşmayı umuyor.
İtalyan devi Juventus'ta top koşturan Kenan Yıldız ise 89. sırada kendisine yer buldu.
Kenan'ın geride bıraktığı isimler arasında ise Manuel Neuer ve Dean Huijsen gibi yıldızlar var.
İşte Guardian'ın Kenan Yıldız analizi:
Kenan Yıldız'ın Juventus için ne kadar önemli bir noktaya geldiğini anlayabilmek için kontratı yenileme konusunda kulübünün yetersiz çabaları hakkındaki son gazete manşetlerine bakmak yeterli. Sonuçta, sözleşmesi şu an "sadece" 2029'a kadar geçerli. Yıldız, 4-3'lük Inter galibiyetinde ve Eylül ayındaki 4-4'lük B. Dortmund beraberliğinde yaptığı gibi tam kabiliyetini sergilediğinde, taraftarların takımın geleceğinin onun etrafında şekillendirilmesini istemelerini anlamak kolay. Son 8 ayda iki teknik direktör değişimi gelişimine katkıda bulunmadı ama yeni Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti onu şu sözlerle tanımlıyor: "Formasyon bozan. Gece duyulan bir silah sesi."