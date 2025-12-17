Lewandowski'den transfer görüşmesi! ABD'ye mi gidiyor?
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Devre arasında santrfor transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin öncelikli adaylarından olan Robert Lewandowski'den, sarı-lacivertli taraftarları üzecek bir haber geldi. İngiliz basınında yer bilgilere göre Polonyalı golcü, ABD'den bir takımla olumlu görüşmeler gerçekleştirdi. İşte detaylar...
Devre arasındaki transfer döneminde bir santrfor eklemesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de, listenin en tepesindeki isimlerden bir tanesi, Barcelona forması giyen Robert Lewandowski'ydi. Polonyalı golcüyü transfer hedeflerinden biri olarak belirleyen sarı-lacivertliler, şok bir gelişmeyle karşılaştı.
BBC'de yer alan habere göre ABD Major League ekiplerinden Chicago Fire, Robert Lewandowski transferi için olumlu görüşmeler yaptı. Haberde, 37 yaşındaki yıldızın bu transfere sıcak baktığı ve maaşının ABD ekibi tarafından sorun teşkil etmediği belirtildi.
Ayrıca, Chicago Fire'ın bu yıl Neymar ve Kevin de Bruyne'yi de kadrosuna katmaya çalıştığı, Lewandowski'yi ise en az altı aydır öncelikli hedef haline getirdiği ifade edildi. Ek olarak, ABD'deki en büyük Polonya topluluğunun Chicago'da bulunması nedeniyle transferin gerçekleşebileceği ve Polonyalı oyuncunun eşi Anna'nın geçen ay Chicago'yu ziyaret ettiği vurgulandı.