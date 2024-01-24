Show TV'nin yeni dizisi Sandık Kokusu, konusu ve oyuncuları ile izleyicilerin ilgisini çekti. Başrollerini Demet Akbağ ve Özge Özpirinçci'nin paylaştığı dizide, ikiliyi anne kız rolünde izliyoruz. Sandık Kokusu 7. bölüm fragmanı yayınlandığı ilk günden bu yana çarpıcı bir etki yarattı. Sandık Kokusu 24 Ocak Çarşamba günü yayımlanan son bölüm full tek parça izleme linki haberimizde...

SANDIK KOKUSU 7. BÖLÜM İZLE | Ekranların yeni dizisi Sandık Kokusu Show TV'de izleyici karşısına geçiyor. Demet Akbağ, Özge Özpirinçci, Metin Akdülger gibi isimleri bir araya getiren dizinin yapımcılığını O3 Medya üstleniyor. Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Nezaket Coşkun oturuyor. İzleyiciler Sandık Kokusu 7. bölüm izle, Sandık Kokusu son bölüm full izle sorgulamaları yapıyor. İşte Sandık Kokusu 24 Ocak Çarşamba tarihli 7. bölüm bilgileri...

SANDIK KOKUSU 7. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU 7. BÖLÜM ÖZETİ

Filiz kalan son altın bileziğini botoks için bozdurur. Gittiği estetikçinin kapısında büyük kızı Irmak ile karşılaşır. Filiz'in tüm yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

Tılsım babasının yanında kalmaya karar verince Karsu onu bırakmak zorunda kalır. Deniz'i okula bıraktığında da Tılsım'ın gelmediğini fark eder ve sinirlenir. Karşılıklı avukatlarına giderler. Reha, boşanma ihtimaline karşı velayet planı yapar. Çocukları kendi tarafına çekmeye çalışır ve onları akvaryuma götürür. Bu iş sandığından daha zordur. Üç çocuk birden Reha'yı delirtir.

Filiz sürekli Selin'le ilgilenmekten yorulunca, Karsu anaokulu bakmaya karar verir. Parası anaokuluna yetmeyince karşılığında bazı günler gelip temizlik yapacaktır ve bu durumdan Filiz'e bahsetmeyecektir. Site yönetici maaşının yüksek olduğunu öğrenen Filiz, artan masrafları yüzünden yönetici olmaya karar verir. Bir takım hileler yaparak oy toplar.

Atilla ve Karsu arasındaki arkadaşlık devam ederken Atilla, hapishanedeki babasını görmeye gider. Babası Atilla'yı bir iş anlaşması için yönlendirir, gittiği firmada yetkili olarak Lale ile tanışır.

Bu sırada Filiz kalan son altın bileziğini botoks için bozdurur. Gittiği estetikçinin kapısında büyük kızı Irmak ile karşılaşır. Filiz'in tüm yaşadıkları film şeridi gibi gözünün önünden geçer.

SANDIK KOKUSU 7. BÖLÜM İZLE

SANDIK KOKUSU TÜM BÖLÜMLER İZLE

SANDIK KOKUSU OYUNCULARI

Demet Akbağ

Özge Özpirinçci

Metin Akdülger

Necip Memili

Levent Can

Mina Akdin

Ergun Kuyucu

Kayhan Açıkgöz