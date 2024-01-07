MASTERCHEF KİM KAZANDI? | MasterChef finali kazanan isim kim oldu? Esra ve Tahsin...

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef'te final heyecanı yaşanıyor. Tahsin ve Esra canlı yayında Türk mutfağından bir tabak hazırlayacak ve yarışacak.Yarışmayı kazanan isim merak konusu oldu. Peki, MasterChef finali kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

Masterchef final bölümü ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Aylardır rekabet eden yarışmacılar sona yaklaştı. Esra ve Tahsin arasından 1 kişi sezonu birinci olarak tamamlayacak. Masterchef kazanan isim belli olacak ve final heyecanı izleyicilerle olacak.

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef final 7 Ocak Pazar akşamı yayınlanacak. Masterchef 2024 kazanan isim henüz belli olmadı. Belli olduğunda haberimizde yer alacak.

TÜRK MUTFAĞI YAPILACAK!

MasterChef'in finalinde Türk murfağı ile yarışılacak. Tahsin ve Esra arasından en iyi tabağı hazırlayan yarışmacı MasterChef All Star'ın kazananı olacak. Yarışma TV 8 ekranlarında canlı olacak yayınlanacak.

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