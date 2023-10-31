MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU? 31 Ekim MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı?

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

MasterChef All Star'da dokunulmazlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan ve eleme potasına giren yarışmacılar araştırılıyor. MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kimler oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te 31 Ekim Salı günü çeşitli malzemelerle menü yapıldı. Birbirleriyle kıyasıya mücadele içine giren yarışmacılardan oylama sonucunda seçilen CEMRE ve ALİCAN eleme adayı oldu.

31 EKİM MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM ALDI?

Masterchef'in 31 Ekim Salı günü bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı DİLARA oldu.