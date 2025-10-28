TFF'nin açıkladığı bahis oynayan hakemler hakkında açıklamalarının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İŞTE SARAN'IN SÖZLERİ:

Zorbay Küçük ismine şaşırmadık, dediğim gibi daha isimler çıkacak. Yeri gelince konuşacağız. Sadece hakemlerle kalmayacak. Bu iş başka yerlere de gidecek. Takipçisiyiz. Ortaya çıkaranları kutluyoruz. Türk futbolunda temiz fırsat adına, içimizdeki kirli insanlardan kurtulmak adına bir fırsat. Hak yememeye özen gösteren bir kulüp olarak gelişmelerden son derece mutluyuz."