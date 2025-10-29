Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçlarında atmosfer bu kez Çorum’da yükseliyor. Ligde Süper Lig yolculuğunu kararlılıkla sürdüren Arca Çorum FK, gözünü kupada da başarıya dikmiş durumda. Taraftarının desteğini arkasına alarak sahaya çıkacak olan kırmızı-siyahlılar, Kütahyaspor FK karşısında hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Konuk takım Kütahyaspor FK ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuçla kupada yoluna devam etmeyi amaçlıyor. Peki, Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇORUM FK-KÜTAHYASPOR FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak Arca Çorum FK-Kütahyaspor FK maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.30'da başlayacak. Burak Demirkıran'ın yöneteceği karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.