Strasbourg, ligdeki iki maçlık galibiyet hasretine son vermek isterken, Auxerre son dört maçının üçünde yenildi ve bu karşılaşmada deplasmanda sürpriz yapmaya çalışacak. Maç, her iki takım için de puan kazanma ve moral toplama açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, RC Strasbourg – Auxerre maçını canlı izlemek için yayın saatini ve kanal bilgisini kontrol edebilir. Ayrıca maç sırasında gol ve skor gelişmelerini online olarak takip ederek heyecanı anlık yaşayabilirler. RC Strasbourg-Auxerre maçı ne zaman, saat kaçta? RC Strasbourg-Auxerre maçı nasıl izlenir? RC Strasbourg-Auxerre maçı CANLI izle!
RC STRASBOURG - AUXERRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
𝙅𝙤𝙪𝙧 𝙙𝙚 𝙢𝙖𝙩𝙘𝙝 💥 🆚 @AJA 🏡 Stade de la Meinau 🏆 J10 @Ligue1 🕘 21h05 #️⃣ #RCSAAJA 📺 @ligue1plus 𝗔𝗟𝗟𝗘𝗭 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗡𝗚 💙 pic.twitter.com/wa15y5qXLM— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) October 29, 2025
RC STRASBOURG - AUXERRE MAÇI HANGİ KANALDA?
Strasbourg Alsace-Auxerre maçının canlı takibini www.aspor.com.tr'den yapabilirsiniz.
🟦 𝐉𝐎𝐔𝐑 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 ⬜️ ⚽️ @RCSA 🆚 #TeamAJA 🏟️ Stade de La Meinau 🏆 @Ligue1, J10 ⌚️ 21h05 📺 @ligue1plus #️⃣ #RCSAAJA pic.twitter.com/e2lAZ0W8HM— AJ Auxerre (@AJA) October 29, 2025
MUHTEMEL 11'LER
Strasbourg'un muhtemel ilk 11'i: Penders, Omobamidele, Hogsberg, Sarr; Moreira, Barco, Mourabet, Ouattara, Doue, Enciso, Panichelli
Auxerre'nin muhtemel ilk 11'i: Leon, Sierralta, Senaya, Mensah, Akpa, Danois, Azzouzi, Casimir, Namaso, Mara, Sinayoko
RC STRASBOURG - AUXERRE MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ