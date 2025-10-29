Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turu, Karadeniz’de tam bir futbol şölenine sahne olacak. Orduspor 1967, taraftarıyla birlikte oluşturduğu güçlü atmosferi arkasına alarak, kendi evinde tur vizesi almak için sahaya çıkıyor. Kupada iddialı bir yolculuk hedefleyen mor-beyazlılar, seyircisiyle kenetlenip hata yapmadan yola devam etmek amacında. Diğer tarafta Merkür Jet Erbaaspor, Tokat’ın temsilcisi olarak çıktığı bu zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuca imza atmanın hesaplarını yapıyor. Peki, Orduspor 1967-Merkür Jet Erbaaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?