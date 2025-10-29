Manisa FK-Muğlaspor maçı şifresiz izle | Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası’nın 3. tur perdesi bu kez Manisa’da açılıyor. Manisa FK, sahasında Muğlaspor’u konuk ederek taraftarı önünde tur sevincini yaşamak istiyor. Son dönemde galibiyete hasret kalan siyah-beyazlılar, bu kritik sınavda hem kötü seriye nokta koymayı hem de kupada yoluna emin adımlarla devam etmeyi hedefliyor. Öte yandan Muğlaspor, zorlu deplasmandan tur biletiyle dönmenin hesaplarını yapıyor. Heyecan dolu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise “Manisa FK-Muğlaspor maçı canlı izle” aramalarını hızlandırmış durumda. Peki, Manisa FK-Muğlaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?