Fenerbahçe son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yı 4-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu galibiyet Beşiktaş derbisi öncesi sarı-lacivertli camiada yüzleri güldürdü.
Kanarya sezon sonu uzun süredir hayal ettiği lig şampiyonluğuna ulaşmak isterken bu anlamda transferde çalışmalar sürüyor. Fenerbahçe'nin son olarak bir süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth ile ilgili yurt dışından dikkat çeken bir haber geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş yaz transfer döneminde Norveçli yıldız ile yakından ilgilendi. Fakat futbolcu kulübünden o dönem ayrılmayı düşünmedi.
Haberin devamında ise Fenerbahçe'nin yıldız isim için devre arasında yeniden harekete geçeceği aktarıldı. Kanarya'da En-Nesyri'nin düzensiz form durumu ve Jhon Duran'ın sakatlığı nedeniyle transfer oklarının yeniden Norveçli futbolcuya yöneldiği vurgulandı. Hatta kulübün başkanı Sadettin Saran'ın bu transfere büyük önem verdiği ve futbolcuyu ikna etmek istediği aktarıldı.