Fenerbahçe'de gözden düşen isme 4 talip! Bundesliga ekipleri paylaşamıyor
Fenerbahçe'de son dönemde gösterdiği performansla taraftarlardan tepki alan ve teknik direktör Domenico Tedesco tarafından da kulübeye çekilen yıldız futbolcu ile Ocak ayında yolların ayrılması bekleniyor. Yıldız isme Bundesliga'dan 4 takımın talip olduğu iddia edildi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Ocak ayında hareketli bir transfer dönemi geçirmesi beklenen Fenerbahçe'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Orta sahaya bir takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerde yıldız isimle yolların ayrılabileceği belirtildi.
Teknik direktör Domenico Tedesco, oyun planında değişiklik yapmak için sarı-lacivertlilerde son 2 sezonun değişilmez ismi Sebastian Szymanski'yi kulübeye çekmişti. Takımın aldığı iyi sonuçlarla beraber orta alanda Alvarez, İsmail, Asensio üçlüsüyle yoluna devam etmek isteyen İtalyan teknik adam, Szymanski'ye performansını geliştirmesi gerektiğini bir kez daha iletmişti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal ve JoseMourinho dönemlerinde ilk 11'in değişmez ismi olan ve DomenicoTedesco yönetiminde de ilk maçlarda 11'de başlayan SebastianSzymanski son dönemde kulübeye hapsoldu. Kaçırdığı pozisyonların ardından taraftarın tepkisini çeken ve ıslıklanan Szymanski'nin, takımdan ayrılmak istediği gündeme gelmişti.
Bu doğrultuda da Fotomaç'ın Alman basınından derlediği habere göre, Bundesliga'dan 4 ekibin Polonyalı yıldızı kadrosuna katmak istediği iddia edildi. Artık bağların yavaş yavaş koptuğu Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Szymanski'nin gelen teklifleri değerlendireceği ve öncelik olarak Avrupa kupalarında mücadele eden bir takıma transfer olmak istediği belirtildi.
2023 yazında Rus ekibi Dinamo Moskova'dan 9 milyon 750 bin Euro bedelle transfer olan SebastianSzymanski Fenerbahçe kariyerine harika bir başlangıç yapmıştı. 2023/2024 sezonunda 55 maçta forma giyen 26 yaşındaki orta saha 13 gol ve 19 asistlik katkısıyla İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinde oldukça etkili bir performans sergiledi.
Ancak geçtiğimiz sezon JoseMourinho yönetiminde ilk sezonundaki skorer kimliğinden uzaklaşan Polonyalı, 7 gol ve 9 asistlik katkı sağladı. Buna rağmen sahadaki çalışkanlığı ve antrenman performansları sebebiyle Portekizli teknik adamın sürekli takdir ettiği Szymanski ilk 11'deki vazgeçilmez oyuncu statüsünü korumayı başarmıştı.
DomenicoTedesco'nun göreve gelişinin ardından İtalyan teknik adamın yönetiminde de ilk maçlarda ilk 11'de süre bulan SebastianSzymanski'nin performansı beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Bu sezon 17 maçta 835 dakika süre bulan orta saha, 2 gol ve 2 asist kaydetti.
SebastianSzymanski'nin Fenerbahçe ile mevcut sözleşmesi 2027 yılında sona erecek. 26 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 14 milyon Euro'luk değeri bulunuyor.
Polonya Milli Takımı'nın da formasını da düzenli olarak giyen Szymanski, 49 kez ülkesini temsil etti. Bu maçlarda 6 gol atarken 5 de asist yaptı.