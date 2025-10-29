Galatasaray'da Wilfried Singo gelişmesi! Trabzonspor derbisinde kadroda yer alacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evinde Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekipte Davinson Sanchez'in cezası sebebiyle yer alamayacağı maçta sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan Wilfried Singo'nun durumu belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)