Trabzonspor'un yıldızları Avrupa'yı salladı

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde istikrarlı bir grafik yakalayan Trabzonspor'un son haftalardaki seri galibiyetlerle taçlanan yükselişinde öne çıkan yabancı 3 genç oyuncu dikkatleri çekti. Bordo mavililerde Oulai, Folcarelli ve Augusto, takımlarına katkı ve yükselen performanslarıyla Avrupa basınının yanı sıra sosyal medyada gündem oldu. Fotomaç'ta yer alan habere göre bireysel performanslarıyla dikkat çeken oyuncular, hafta boyunca uluslararası spor sayfalarında ve dijital platformlarda geniş yankı buldu. Eyüpspor filelerini sarsan 19 yaşındaki Oulai'nin vuruşu, özellikle Avrupa'daki futbol içerik hesaplarında paylaşım rekoru kırdı. Oulai'nin klas dokunuşu, futbol sayfaları tarafından 'haftanın en estetik gollerinden biri' olarak yorumlandı. EuroFoot, Extra Time ve birçok Avrupa merkezli sosyal medya hesabı Trabzonspor'un genç oyuncusunu övgü dolu ifadelerle paylaştı. Avrupa'nın önde gelen yüksek takipçili bir diğer futbol sayfası Footballogue de Oulai'nin şık golünü 'haftanın en etkileyici anlarından biri' olarak okurlarıyla paylaştı.

Folcarelli'ye büyük gurur

Bordo-mavililerin Fransız orta sahası Folcarelli de Fransa'nın önde gelen spor gazetelerinden L'Équipe'in 'Haftanın 11'i' listesinde ikinci kez yer aldı. Bordo-mavili oyuncu, bu başarıyı kişisel sosyal medya hesabından paylaşarak taraftarlarına teşekkür etti. Fransız basınında, Folcarelli'nin 'Orta alanda oyun temposunu belirleyen isim' olarak öne çıktığı vurgulandı.

Augusto çok konuşuldu

Trabzonspor'un hücum hattındaki Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto ise hem sahadaki performansıyla hem de paylaşımlarıyla gündemde yer aldı. Geçen hafta Eyüpspor maçında ilk golü atan Augusto, karşılaşma sonrası yaptığı paylaşımıyla sosyal medyada binlerce etkileşim ve beğeni aldı. Genç oyuncuların haftalık performansları Avrupa basınının yanında dijital mecralarda da en çok konuşulan futbol içerikleri arasında yer bulmayı başardı.