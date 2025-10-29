Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez Bursa sahnesine taşınıyor. Süper Lig’de sergilediği güçlü performansla dikkatleri üzerine çeken Corendon Alanyaspor, kupada da yoluna kayıpsız devam etmek için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. Turun favorisi konumundaki Akdeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı bu önemli karşılaşmada hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Joao Pereira yönetiminde ritmini giderek artıran turuncu-yeşilliler, ligdeki çıkışlarını kupada da taçlandırmak istiyor. Peki, Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bursa Yıldırım SK-Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı bu kez Bursa'da sahne alıyor. Ligdeki güçlü performansıyla dikkat çeken Corendon Alanyaspor, kupada yoluna emin adımlarla devam etmek için sahaya çıkacak. Turun favorisi olarak görülen Akdeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı bu kritik mücadelede hata yapmadan bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Joao Pereira yönetiminde ritmini bulan turuncu-yeşilliler, kupada da çıkışını sürdürmek istiyor. Ev sahibi Bursa Yıldırım SK ise iç saha avantajını arkasına alarak taraftarına unutulmaz bir maç izletmeyi amaçlıyor. Peki, Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda oynanacak Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 15.00'de başlayacak.

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Minareli Çavuş Spor Tesisleri'nde oynanacak Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

BURSA YILDIRIM SK-ALANYASPOR MAÇI HAKEMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bursa Yıldırım SK-Corendon Alanyaspor maçı hakemi Furkan Aksuoğlu oldu. Aksuoğlu'nun yardımcılıklarını Emre Doğu ve Emrah Türkyılmaz yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yücel Büyük üstlenecek.