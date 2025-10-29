Astor Enerji Çankaya SK-KCT 1461 Trabzon FK maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda heyecan Ankara sahasında devam ediyor. Astor Enerji Çankaya SK, sahasında KCT 1461 Trabzon FK’yı konuk edecek. Her iki takım da turu geçme hedefiyle sahaya çıkarken, hata yapmadan rakiplerini alt edip bir üst tura yükselmeyi amaçlıyor. Ev sahibi Çankaya SK, taraftar desteğini arkasına alarak iç sahadaki avantajını en iyi şekilde kullanmak ve sahadan galibiyetle ayrılmak istiyor. Deplasmanda mücadele edecek 1461 Trabzon FK ise güçlü rakibine karşı etkili bir oyun sergileyip Türkiye Kupası’ndaki yoluna devam etmeyi hedefliyor. Peki, Çankaya SK-1461 Trabzon FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?