Real Betis Sofyan Amrabat'ın bonservisini istiyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılacak teklif
Yaz transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olan Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Endülüs ekibinin Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığını belirtilirken, yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip bu karşılaşmayla birlikte puanını 22'ye yükselterek zirveyi takibini sürdürdü.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 5'inci ve 21'inci dakikalarda Youssef En-Nesyri ile 81'inci ve 88'inci dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Gaziantep FK'da Myenty Abena, 86. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Öte yandan Fenerbahçe'de sezon başında kiralık olarak takımdan ayrılan isimlerden Sofyan Amrabat hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre, Real Betis'e kiralık olarak katılan Faslı futbolcunun burada sergilediği performansla göze girdiği öğrenildi.
İspanyol medyasına yansıyan haberlere göre; Betis, Faslı yıldızın bonservisini almak istiyor ve devre arasında Fenerbahçe'ye 10 milyon euroluk teklifte bulunacak.