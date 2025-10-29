Real Betis Sofyan Amrabat'ın bonservisini istiyor! İşte Fenerbahçe'ye yapılacak teklif

Yaz transfer döneminde kiralık olarak Fenerbahçe'den İspanyol ekibi Real Betis'e transfer olan Sofyan Amrabat ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Endülüs ekibinin Faslı yıldızı bonservisiyle kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlandığını belirtilirken, yapılacak teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)