Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur heyecanı Pendik’te devam ediyor. Atko Grup Pendikspor, taraftarı önünde Çorlu Spor 1947’yi konuk edecek. 1. Lig’de güçlü bir kadroya sahip olan İstanbul temsilcisi, kupada da iddiasını sürdürmek ve bir üst tura adını yazdırmak için sahaya çıkacak. İç sahada oynanacak bu mücadelede Pendikspor, hata yapmadan tur biletini almak adına oyunun kontrolünü elinde tutmayı hedefliyor. Öte yandan Çorlu Spor 1947 ise zorlu deplasmanda sahaya çıkarak sürpriz bir sonuç peşinde olacak. Peki, Atko Grup Pendikspor-Çorlu Spor 1947 maçı ne zaman ve saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?