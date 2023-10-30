MasterChef All Star'da heyecan sürüyor. Kaptanlık oyunu için kıyasıya rekabet içerisindeki yarışmacılar, pizza yaparak jüriiyi etkilemeye çalıştılar. 30 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanın kim olacağı merak ediliyor Peki MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?

MasterChef All-Star'da heyecan devam ediyor. 30 Ekim Pazartesi günü yayınlanan bölümde kaptanlık oyunu oynandı. Yarışmacılar kaptanlık için en iyi pizzayı yapmaya çalıştılar. Kıyasıya rekabet içinde geçen yarışma sonucu kaptan olan isim belli oldu. Peki, Masterchef All Star kaptanlık oyununu kazanan isim kim oldu? İşte detaylar...

MASTERCHEF ALL STAR KAPTANLIK OYUNUNU KAZANAN BELLİ OLDU MU?

Masterchef All Star'da kaptanlık oynunu kazanan isim belli oldu. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan TAHSİN, kırmızı takımın kaptanı olarak CEMRE'yi seçti.

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR BELLİ OLDU

Mavi Takım

Tahsin - Kaptan

Sergen

Hasan

Kıvanç

Eren

Ayaz

Barbaros

Tanya

Kırmızı Takım

Cemre - Kaptan

Dilara

Tolga

Barış

Esra

Batuhan

Alican