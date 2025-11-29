Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 25-20, 19-25, 17-25, 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu.
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi
Hakemler: Yasin Okumuş, Eyüpcan Kayışçı
Altekma: Maksim Buculjevic, Cafer Kirkit, Jordan Ewert, Bertuğ Öndeş, Gabriel Candido, Emir Pınar (Arda Kara, Dünya Kandemir, Boğaçhan Zambak, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Ulaş Dokumacı)
Fenerbahçe: Mert Matic, Chinenyeze Barthelemy, Earvin Ngapeth, Fabian Drzyzga, Adis Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burutay Subaşı, Kaan Gürbüz, Maicon Franca, Mustafa Cengiz, Alberto Gomez)
Fenerbahçe deplasmanda Altekma'yı yendi! (İŞTE MAÇIN ÖZETİ)
Efeler Ligi 7. hafta karşılaşmasında Altekma, İzmir’de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 25-20, 19-25, 17-25, 18-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. İşte detaylar...
Yayın Tarihi: 29.11.2025 - 17:29 Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 - 17:51
