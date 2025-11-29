Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Bordo-mavililerin tek hedefi bu kritik mücadeleden 3 puanla ayrılmak. Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 14. haftasında Trabzonspor sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk ediyor. Fatih Tekke'nin öğrencileri bu kritik maçtan 3 puanla ayrılarak zirve yarışında hata yapmak istemiyor. Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho Jo, Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut

TRABZONSPOR-TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

ALPER AKARSU DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmada Alper Akarsu düdük çalıyor. Alper Akarsu'nun yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Bilal Gölen yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İlker Yasin Avcı.