MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Eylül MasterChef All Star 100 bin lira ödülü kim kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 29 Eylül MasterChef All Star 100 bin lira ödülü kim kazandı?

Ekranların sevilen yarışması MasterChef All Star'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. MasterChef All Star'da 100 bin liralık ödülü kazanan yarışmacı belli oldu. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna’nın jüriliğini yaptığı programda her hafta olduğu gibi bu hafta da yarışmacılar ödülü kazanmak için üstün çaba gösterdi. Peki, 29 Eylül MasterChef’te ödülü kim kazandı? İşte yaşanan gelişmeler...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 30.09.2023- 01:03 Güncelleme Tarihi: 30.09.2023- 01:03