Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölüm izle

TRT1 ekranlarının yeni sezon dizisi Kendi Düşen Ağlamaz, annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıdı. 13. bölümüyle 14 Eylül Perşembe günü seyircilerin karşısına çıkacak. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölümü konusu...

KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM İZLE | Deneyimli isimlerle genç yıldızları kadrosunda buluşturan "Kendi Düşen Ağlamaz", annesinin ölümünden sonra babasının yeniden evlenmesine mani olmak isterken kendi kazdığı kuyuya kendi düşen Alize'nin ve ailesinin başına gelenleri sıcak ve eğlenceli bir dille ekrana taşıyor. 17 Eylül Perşembe günü TRT'de yayınlanan13. bölümü için diziseverler araştırmalara başladı. İşte Kendi Düşen Ağlamaz 13. bölümü...

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KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ 13. BÖLÜM KONUSU NE?

Kadir, günler sonra, Alize'nin kına gecesinde ortaya çıkar. Herkes, Kadir'in gerçekleri Alize'ye söyleyeceğini düşünür ancak Kadir, kimsenin beklemediği bir hamle yapar. Sarp'ın kardeşi olduğunu öğrenen Serkan, annesiyle ilgili yaşadığı tüm hayal kırklığını Sarp'a yansıtınca Sarp çareyi evden kaçmakta bulur ancak giderken yazdığı mektup, Serkan'ın, Sarp'ın peşine düşmesini sağlar. Serkan ve Alize, Sarp'ı sağ salim bulmak için harekete geçerler. Sarp'ı bulduklarında Serkan artık kardeşini kabullenir. Ancak Sarp'ın en büyük hayalini gerçekleştirmek için Alize'den yardım istemesi, Alize-Serkan ilişkisindeki tüm dengelerin değişmesine neden olur. Kendisinden saklanan büyük sırrı öğrenen Alize, ne yapacaktır?

Kendi Düşen Ağlamaz 13. BÖLÜM izlemek için tıklayın

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