Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Veda Mektubu, yeni bölümüyle 22 Mayıs Pazartesi günü ekrana geldi. Veda Mektubu'nun yeni bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, Veda Mektubu 12. bölüm full izle, Kanal D Veda Mektubu izle, Veda Mektubu yeni bölüm izle sorgularını yapıyor. İşte Veda Mektubu dizisinin 12. ve en son yayınlanan bölümü...

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Veda Mektubu dizisinde heyecan dorukta. Veda Mektubu 22 Mayıs Pazartesi günü yeni ve 12. bölümüyle ekranlara gelecek. İzleyiciler, Veda Mektubu'nın bu haftaki son bölümünde neler yaşandığını merak ediyor. İşte Veda Mektubu son bölüm bilgileri; Veda Mektubu 12. yeni bölümü...

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VEDA MEKTUBU 12. BÖLÜM KONUSU

Hatice'nin itirafı Mehmet'in bütün dengesini sarsar. Evi terk eder. Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle babasıyla da yüzleşemez. Arada sıkışır. Alanur'la Ziya ise iletişim kurmadan duramaz haldedir. Evliliğini kurtarmaya çalışan Aslı'nın Mehmet'le buluşmaya giderken başına gelen bir olay, yeni bir kader dönümüdür.

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