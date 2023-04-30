SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? Survivor eleme adayı kim oldu? 30 Nisan Survivor eleme adayları belli oldu!

Survivor 2023 yarışmasında ödül mücadelesi ve ardından haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mavi ve kırmızı takımın kıran kırana yarışı esnasında gergin dakikalar da yaşadı. İlk dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, Survivor'da ikinci dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

Survivor heyecanı devam ediyor. Kırmızı ve mavi takım, haftanın ikinci dokunulmazlığı öncesinde enfes ödül için karşılaştı. Ödül oyunu kazananının netleşmesi ardından zorlu dokunulmazlık parkurunda olağanüstü performanslar sergilendi. İşte, Survivor eleme adayları...

SURVIVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor heyecanında kırmızı ve mavi takım arasında ödül oyunu gerçekleşti. Ödül ise müthiş akşam yemeği sofrası ve yanında eğlenceli dans oyunuydu. Kazanan ise kırmızı takım oldu

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KAZANANI

Mavi ve kırmızı takımın ikinci dokunulmazlık karşılaşmasında dokunulmazlığın yanı sıra kazananı et döner, pilav, patates ve pide menüsü bekliyordu. Kıran kırana yarışın kazananı mavi takım oldu ve ikindi eleme adayı da kırmızı takımdan çıkarıldı.

ELEME ADAYLARI

İlk oyunu kaybeden kırmızı takımdan ilk eleme adayı olarak Baruş çıktı. İkinci eleme adayı da kırmızı takımdan Ertuğ oldu.