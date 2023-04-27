SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI? 27 Nisan Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2023 yeni sezon heyecanla devam ediyor. İzleyicilerin merakla beklediği 27 Nisan Perşembe tarihli bölümde ise Suvivor ödül oyununun kazananı merak ediliyor. Peki, 27 Nisan 2023 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? Survivor'da ödül ne? İşte Survivor'da ödül oyununu kazanan takım...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 27.04.2023- 18:00 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023- 18:00