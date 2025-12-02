Mehmed: Fetihler Sultanı 61. yeni bölüm fragman izle

'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisi, tarihi olayları ve büyük lider Sultan Mehmed'in fetih mücadelesini gözler önüne seriyor. Seyircilerin merakla beklediği 61. bölüm fragmanı, dizinin heyecanını bir kat daha artırıyor. TRT1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak yeni bölümde neler olacağı merak edilirken tarihi ve dramayı bir arada sunan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 61. bölüm fragmanı ve detaylarını haberimizde derledik.

A Spor

Giriş Tarihi: 18.11.2025 09:05

Paylaş





ABONE OL

Miray Yapım imzalı, yönetmenliğini Şafak Bal ve Yıldıray Yıldırım'ın üstlendiği, senaryosunu ise Ozan Bodur, Enes Şengönül, Cihan Bozkaya, Fatih Güler ve Yasin Usta'nın kaleme aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı, TRT1 ekranlarından seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. İstanbul'un fatihi Sultan Mehmed'in hayatını konu edinen dizinin 61. bölüm fragmanını izlemek isteyenler için 'Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı' haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Mehmed Fetihler Sultanı yeni bölüm fragmanı

MEHMED: FETİHLER SULTANI GEÇEN BÖLÜMDE NE OLDU?

Sultan Mehmed, hem dış hem iç tehditle yüzleşiyor

Pontus kuşatmasının en çetin anlarında Sultan Mehmed, yalnızca surların ardındaki düşmanla değil, ordunun içinde belirebilecek ihanet ihtimaliyle de kararlı bir şekilde mücadele eder. Bu durum, özellikle Vlad Tepeş'in de aralarında bulunduğu birçok ismin sorgulandığı gergin yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişin gölgesinde kalan hesaplar yeniden gündeme taşınır.

TRT 1 Mehmed: Fetihler Sultanı fragmanı

Osmanlı birlikleri cephede ölümcül tuzaklarla karşı karşıya kalıyor

Ön saflarda çarpışan Osmanlı askerleri, Draven'in kurduğu kanlı düzeneklere ve Komnenos'un beklenmedik manevralarına karşı koymaya çalışır. Sarp arazide ilerleyen akıncılar ve paşalar, ağır kayıpların kıyısına gelir. Her adımın riski artarken verilen her kararın yükü de daha fazla hissedilir.

Mehmed: Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı için TIKLAYIN

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler | TIKLA-İZLE

Mehmed Fetihler Sultanı 61. bölüm fragmanı izle

Saray ve cephe arasında gizli anlaşmalar

Bu karmaşık süreçte bazı kapılar gizli pazarlıklara, bazıları ise tehlikeli ihanet olasılıklarına aralanır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi hatlarında can pahasına mücadele ederken, Sultan Mehmed'in vereceği tek bir hüküm hem şehrin hem de ordunun yazgısını belirleyecek güce ulaşır.

Savaşın kaderi Pontus surlarında değişiyor

Sabahın doğuşuyla Pontus surlarında hareketlilik artar. Beklenmedik bir kişinin hamlesiyle açılan kapı, meydanı bir anda Osmanlı askerinin yiğitliğinin ve düşmanın son hamlelerinin çarpıştığı bir savaş alanına dönüştürür; böylece kuşatmanın sonucu yeni bir dönüm noktasına taşınır.

ASpor CANLI YAYIN