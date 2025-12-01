Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin uzatma dakikalarında konuk ekipte flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılılarda bir pozisyonda Lucas Torreira ile yaşadığı çarpışmanın ardından oyuna devam edemeyen Kazımcan Karataş, yerini Yunus Akgün'e bıraktı. 22 yaşındaki sol bekin karşılaşma boyunca yaşadığı şanssızlıklar dikkat çekti.
Galatasaray'a Kazımcan Karataş şoku! Maça devam edemedi
Yayın Tarihi: 01.12.2025 - 22:33