Mehmed Fetihler Sultanı 60. son bölüm kesintisiz izle | Yeni ve son bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü ile geri dönüyor. Geçen hafta Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle yayımlanamayan 60. bölüm, 2 Aralık Salı günü TRT1'de izleyiciyle buluşacak.
Mehmed: Fetihler Sultanı, 60. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un paylaştığı sevilen dizi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak. Her bölümünde reyting rekorları kırarak listelerde en üst sıraya yerleşen Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve canlı izleme linki haberimizde...
MEHMED FETİHLER SULTANI 60. BÖLÜM KONUSU
Sultan Mehmed, hem dış hem iç tehditle yüzleşiyor
Pontus kuşatmasının en çetin anlarında Sultan Mehmed, yalnızca surların ardındaki düşmanla değil, ordunun içinde belirebilecek ihanet ihtimaliyle de kararlı bir şekilde mücadele eder. Bu durum, özellikle Vlad Tepeş'in de aralarında bulunduğu birçok ismin sorgulandığı gergin yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişin gölgesinde kalan hesaplar yeniden gündeme taşınır.
Osmanlı birlikleri cephede ölümcül tuzaklarla karşı karşıya kalıyor
Ön saflarda çarpışan Osmanlı askerleri, Draven'in kurduğu kanlı düzeneklere ve Komnenos'un beklenmedik manevralarına karşı koymaya çalışır. Sarp arazide ilerleyen akıncılar ve paşalar, ağır kayıpların kıyısına gelir. Her adımın riski artarken verilen her kararın yükü de daha fazla hissedilir.
Saray ve cephe arasında gizli anlaşmalar
Bu karmaşık süreçte bazı kapılar gizli pazarlıklara, bazıları ise tehlikeli ihanet olasılıklarına aralanır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi hatlarında can pahasına mücadele ederken, Sultan Mehmed'in vereceği tek bir hüküm hem şehrin hem de ordunun yazgısını belirleyecek güce ulaşır.
Savaşın kaderi Pontus surlarında değişiyor
Sabahın doğuşuyla Pontus surlarında hareketlilik artar. Beklenmedik bir kişinin hamlesiyle açılan kapı, meydanı bir anda Osmanlı askerinin yiğitliğinin ve düşmanın son hamlelerinin çarpıştığı bir savaş alanına dönüştürür; böylece kuşatmanın sonucu yeni bir dönüm noktasına taşınır.