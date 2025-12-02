Mehmed Fetihler Sultanı 60. son bölüm kesintisiz izle | Yeni ve son bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölümü ile geri dönüyor. Geçen hafta Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı sebebiyle yayımlanamayan 60. bölüm, 2 Aralık Salı günü TRT1’de izleyiciyle buluşacak. Osmanlı İmparatorluğu'nun zorlu dönemlerine ışık tutacak ve seyirciyi ekrana bağlayacak çatışmalar ve artan tehditler, izleyicileri yeniden ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölüm izleme linki haberimizde...

A Spor

Giriş Tarihi: 18.11.2025 08:43

Paylaş





ABONE OL

Mehmed: Fetihler Sultanı, 60. bölümüyle ekrana geliyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Sinan Albayrak ve Esila Umut'un paylaştığı sevilen dizi, 2 Aralık Salı akşamı saat 20.00'de sevenleriyle buluşacak. Her bölümünde reyting rekorları kırarak listelerde en üst sıraya yerleşen Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni bölüm konusu, fotoğrafları ve canlı izleme linki haberimizde...

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle

MEHMED FETİHLER SULTANI 60. BÖLÜM KONUSU

Sultan Mehmed, hem dış hem iç tehditle yüzleşiyor

Pontus kuşatmasının en çetin anlarında Sultan Mehmed, yalnızca surların ardındaki düşmanla değil, ordunun içinde belirebilecek ihanet ihtimaliyle de kararlı bir şekilde mücadele eder. Bu durum, özellikle Vlad Tepeş'in de aralarında bulunduğu birçok ismin sorgulandığı gergin yüzleşmeleri beraberinde getirir; geçmişin gölgesinde kalan hesaplar yeniden gündeme taşınır.

Mehmed: Fetihler Sultanı 60. bölüm izle

Osmanlı birlikleri cephede ölümcül tuzaklarla karşı karşıya kalıyor

Ön saflarda çarpışan Osmanlı askerleri, Draven'in kurduğu kanlı düzeneklere ve Komnenos'un beklenmedik manevralarına karşı koymaya çalışır. Sarp arazide ilerleyen akıncılar ve paşalar, ağır kayıpların kıyısına gelir. Her adımın riski artarken verilen her kararın yükü de daha fazla hissedilir.

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm izle

Mehmed: Fetihler Sultanı tüm bölümler

TRT1 Mehmed: Fetihler Sultanı izle

Saray ve cephe arasında gizli anlaşmalar

Bu karmaşık süreçte bazı kapılar gizli pazarlıklara, bazıları ise tehlikeli ihanet olasılıklarına aralanır. Şehzade Bayezid, Bali Bey ve akıncılar kendi hatlarında can pahasına mücadele ederken, Sultan Mehmed'in vereceği tek bir hüküm hem şehrin hem de ordunun yazgısını belirleyecek güce ulaşır.

Savaşın kaderi Pontus surlarında değişiyor

Sabahın doğuşuyla Pontus surlarında hareketlilik artar. Beklenmedik bir kişinin hamlesiyle açılan kapı, meydanı bir anda Osmanlı askerinin yiğitliğinin ve düşmanın son hamlelerinin çarpıştığı bir savaş alanına dönüştürür; böylece kuşatmanın sonucu yeni bir dönüm noktasına taşınır.

ASpor CANLI YAYIN