Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu
Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, nefes kesen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Ezeli rakiplerin kıran kırana mücadelesi 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar, 1 puanlık puan farkını koruyarak zorlu deplasmandan lider ayrılmayı başardı. İşte güncel puan durumu...
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 01.12.2025 - 22:38 Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 - 22:39
Trendyol Süper Lig'de 14. hafta, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Chobani Stadyumu'nda oynanan dev derbide ezeli rakipler, 90 dakikanın sonunda birbirine üstünlük kurmayı başaramadı.
İlk yarıyı Leroy Sane'nin golü ile 1-0 önde kapatan sarı-kırmızılılar, 90+5'te Jhon Duran'ın attığı gol ile yıkıldı.
Zorlu Kadıköy deplasmanında 3 puanı son anda kaçıran Galatasaray, liderliği 1 puan ile korumaya devam etti. İşte Süper Lig'de 14. haftanın ardından oluşan güncel puan durumu...