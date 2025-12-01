Kadıköy'de lider değişmedi! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftası, nefes kesen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile noktalandı. Ezeli rakiplerin kıran kırana mücadelesi 1-1'lik beraberlik ile sonuçlandı ve sarı-kırmızılılar, 1 puanlık puan farkını koruyarak zorlu deplasmandan lider ayrılmayı başardı. İşte güncel puan durumu...