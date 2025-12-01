Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan derbide Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldı.

Maçın ilk golü, 27. dakikada Leroy Sane'den geldi. Fenerbahçe'nin 44. dakikada Edson Alvarez ile bulduğu gol, VAR'ın uyarısıyla elle oynama olarak değerlendirildi ve iptal edildi. Oyuna sonradan giren Jhon Duran, Fenerbahçe adına 90+5. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla skoru eşitledi ve maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, puanını 33'e yükseltmiş oldu. Fenerbahçe'nin ise ligdeki yenilmezlik serisi 14 maça çıkmış oldu ve sarı-lacvivertliler puanını 32'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

23. dakikada kullanılan serbest vuruşta sağ kanatta topla buluşan İlkay Gündoğan, ceza sahası içine ortaladı. Arka direkte yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

27. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Sara'nın düzeltip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

27. dakikada Galatasaray golü buldu. Orta sahada kaptığı topla rakip ceza sahasına hareketlenen Sane, önce Alvarez'i ardından Skriniar'ı geçip ceza yayı üzerinden şutunu attı. Oosterwolde'ye çarpan meşin yuvarlak, kaleci Ederson'u kontrpiyede bırakarak filelere gitti: 0-1.

41. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Semedo'da kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Sanchez'den seken topu arka direkte Asensio tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

44. dakikada kullanılan korner atışında Skriniar'dan seken top En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden şutunda son olarak kale sahası içindeki Alvarez'e çarpan meşin yuvarlak filelere gitti. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen hakem Yasin Kol, Skriniar'ın elle oynadığına hükmederek golü iptal etti.

45+4. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topu önünde bulan Asensio, ceza yayı üzerinden gelişine sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

Müsabakanın ilk yarısını Galatasaray 1-0 önde tamamladı.

49. dakikada Sane'nin pasına hareketlenen Osimhen, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Ederson uzanarak topu kornere göndermeyi başardı.

60. dakikada Galatasaray etkili geldi. Osimhen'in pasında sağdan ceza sahasına giren Sanchez'in kale sahası önüne pasında Sane sert vurdu, Skriniar son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

85. dakikada Fred'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşta topun başına Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu direkt kaleyi düşündü ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

88. dakikada Brown'ın pasında topla buluşan Alvarez, rakibinden sıyrılıp sert vurdu ancak kaleci Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90. dakikada soldan kazanılan korner atışını Oğuz Aydın kullandı. Bu futbolcunun kale sahası önüne yaptığı ortada iyi yükselen Skriniar kafayı vurdu ancak top az farkla üstten dışarı çıktı.

90+5. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Sol kanatta topla buluşan Levent Mercan'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada Jhon Duran, meşin yuvarlağı kafayla kaleci Uğurcan'ın solundan filelere yolladı: 1-1

Müsabaka 1-1 berabere bitti.