Galatasaray ile oynanan derbide 62. dakikada yerini Jhon Duran'a bırakan Youssef En-Nesyri ve Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe taraftarları tarafından ıslıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Maçta 1-0 geride olan sarı lacivertli ekipte En-Nesyri oyundan alındı, çıkarken Fenerbahçe taraftarları tarafından ıslıklandı. En-Nesyri'nin yanı sıra, Kerem Aktürkoğlu da oyun alanından çıkarken bir grup taraftarın protestosuna maruz kaldı.

Kadıköy'de oynanan dev derbinin 62. dakikasında Galatasaray'ın 1-0 öndeyken Domenico Tedesco 2 oyuncu değişikliği yaptı.

Talisca ve Jhon Duran oyuna girerken Kerem Aktürkoğlu ve En-Nesyri oyundan çıkan isimler oldu.

Mücadelede etkisiz kalan En-Nesyri sahadan ayrılırken sarı lacivertli taraftarlar tarafından ıslıklanarak protesto edildi.