Kanal D ekranlarından yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi, yeni bölümleriyle izleyicilerini ekrana kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler, Reha Özcan, İclal Aydın, Berker Güven ve Özgü Kaya'nın başrollerini paylaştığı Üç Kız Kardeş dizisinin 7 Mart Salı günü ekranlara gelecek yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. İşte Üç Kız Kardeş 40. bölüm bilgileri...

👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM İZLE

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ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM KONUSU

Gazete haberini gören Türkan, artık evliliği için mücadele edecek bir şeyi kalmadığına karar verip, boşanmak adına harekete geçer. Ancak Türkan'ın hamile olduğunu öğrenen Somer'in de ne evliliğinden ne de bebeğinden vazgeçmeye niyeti vardır. Rüçhan'ın Mustafa ve Derya hakkındaki planlarını duyan Sevilay deliye döner ve herkesten hesap sormaya başlar. Ancak Özer dahil, tüm kapılar suratına teker teker kapanır. Rüçhan böylece Sevilay'dan geçmişin intikamını aldıktan sonra, bu sefer de Türkan hakkında yeni planlar yapmaya başlar. Ama diğer yandan da kontrolü altında sandığı bir durum, masanın altındaki bomba gibi patlamaya hazır halde kendisini beklemektedir. Somer, ne yaşanırsa yaşansın Türkan'a duyduğu aşkla bir noktada her şeyi düzeltebileceğine inanırken, geçmişte yaptığı hatalarla yüzleşme sırası ise şimdi kendisine gelmiştir.

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👉ÜÇ KIZ KARDEŞ 40. BÖLÜM İZLE

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