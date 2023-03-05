SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 5 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı belli oldu!

Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. Bu hafta ilk iki dokunulmazlığı kazanan Gönüllüler takımı, galibiyet serisini sürdürmek için oyuna çıkarken; Ünlüler takımı ise karşı takımdan bir ismi potaya gönderebilmek için için yarıştı. "Büyük heyecana sahip olan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" sorusunun cevabı bekleniyor. İşte 5 Mart 2023 Survivor eleme adayları...

Magazin Haberleri Yayın Tarihi: 06.03.2023- 02:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023- 02:30