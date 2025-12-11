UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Maçın 80. dakikasında ise Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın topu kaleye doğru gönderdi. Top rakip savunmadan dönerken oyuncunun topu elle kestiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcular itiraz etse de hakem oyunu devam ettirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi. Maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise maça damga vuran anlardan oldu. İşte temsilcimizin penaltı beklediği, hakemin 'devam' dediği o pozisyon ve ayrıntılar...
Yayın Tarihi: 12.12.2025 - 01:14
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup ederek gövde gösterisi yaptı. Maçın 80. dakikasında ise Fenerbahçe'de Levent Mercan'ın pasında ceza sahası içinde Oğuz Aydın topu kaleye doğru gönderdi. Top rakip savunmadan dönerken oyuncunun topu elle kestiği gerekçesiyle sarı-lacivertli futbolcular itiraz etse de hakem oyunu devam ettirdi.