Fenerbahçe penaltı bekledi hakem devam dedi! İşte o pozisyon

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann ile karşı karşıya geldi. Maçın son anlarında yaşanan pozisyon ise maça damga vuran anlardan oldu. İşte temsilcimizin penaltı beklediği, hakemin 'devam' dediği o pozisyon ve ayrıntılar...