UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun nefis golüyle 1-0 öne geçti.

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü Brann ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, Tuncay Şanlı'dan (2006/07 Avrupa Ligi - 4 gol) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu oldu.

İŞTE KEREM'İN GOLÜ