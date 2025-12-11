UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan sarı-lacivertliler 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun nefis golüyle 1-0 öne geçti.
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki dördüncü golünü Brann ağlarına gönderen Kerem Aktürkoğlu, Tuncay Şanlı'dan (2006/07 Avrupa Ligi - 4 gol) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Avrupa kupası sezonunda en yüksek sayıya ulaşan Türk oyuncu oldu.
İŞTE KEREM'İN GOLÜ
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Enfes bir aşırtma vuruşuyla harika bitirdi! Temsilcimiz Fenerbahçe soğuk deplasmanda golle başladı! 🔥 pic.twitter.com/uqRJU4TiVq— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025