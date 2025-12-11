Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36., 44. ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.
Brann'da Eivind Helland 18. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran sarı-lacivertliler, ilk 8 umutlarını kuvvetlendirdi. Brann ise 8 puanda kaldı.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ
GOOOLLL! Kerem Aktürkoğlu! Enfes bir aşırtma vuruşuyla harika bitirdi! Temsilcimiz Fenerbahçe soğuk deplasmanda golle başladı! 🔥 pic.twitter.com/uqRJU4TiVq— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025
GOOOLLL! Anderson Talisca deplasmanda farkı 2'ye çıkardı! ⚽️ pic.twitter.com/hQpDCM4n5m— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025
GOOOLLL! Anderson Talisca soğuk deplasmanda atmaya devam ediyor! Fenerbahçe şov yapıyor! ⚽️ pic.twitter.com/3ldgi5qbJt— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025
GOOOLLL! Anderson Talisca!! Deplasmanda hat-trick geldi! 3️⃣✨ pic.twitter.com/H9ZmeoU3z6— TRT Spor (@trtspor) December 11, 2025