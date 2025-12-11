Avrupa Ligi 6. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Norveç deplasmanında Brann'ı 4-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 36., 44. ve 65. dakikalarda ise Anderson Talisca kaydetti.



Brann'da Eivind Helland 18. dakikada direkt kırmızı kart gördü.



Bu galibiyetle puanını 11'e çıkaran sarı-lacivertliler, ilk 8 umutlarını kuvvetlendirdi. Brann ise 8 puanda kaldı.



İŞTE MAÇIN GOLLERİ



