Fenerbahçe bu zafer ile birlikte galibiyet primi olan 450 bin euronun da sahibi oldu. Bu sezon Avrupa Ligi'nde toplamda 3. kez galip gelen sarı-lacivertlilerin kasasındaki toplam rakam ise 1 milyon 350 bin euroya ulaştı.
Fenerbahçe 3 puanla beraber kasasını da doldurdu!
UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı farklı mağlup ederken önemli bir rakamı da kasasına koymayı başardı.
Yayın Tarihi: 12.12.2025 - 01:15
